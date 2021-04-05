网上贴文寻遗失的金手链 竟引来诈骗集团

（早报讯）女郎疑在厕所遗失金手链，网上贴文寻失物，竟引来诈骗集团，企图诈财上百元。

失主邓小姐（34岁，餐饮业）告诉记者，她与四名好友上星期一（3月29日）趁着休假，到惹兰勿刹一带逛街吃饭。岂料，聚餐后却弄丢了一条随身佩戴的金手链。

随后，邓小姐与友人一路沿着途经的路线寻找，一行人找了近一小时，一无所获。于是，她当天下午到警局报案，晚上则将事件放上网找手链。

“我晚上在两个失物认领的面簿群组帖文，也留下联络电话，希望有人捡到归还。”

她表示，隔天中午有人透过WhatsApp联系她，对方称手链被一名越南女友人捡到，但友人已搭飞机回国，需以邮寄方式将手链归还。不过，对方的说法让邓小姐起疑，最终露出马脚。

“他称自己是本地人，手机号码却是国外的，还不断要求我付119元的快递费用。我让他说出手链的长度，但他却说不出来，提供的照片也不是我的手链。随后，我拉黑了他，但到隔天又有骗子找上我。”

邓小姐表示，她于2019年买下手链，价值超过2300元，自己粗心弄丢手链，没想到会引来骗子。

“手链的串珠是我这几年慢慢存钱收集的，也有一些是家人送的，有些款式再也买不到了，真的很希望捡到的人可以还给我。大家也要小心骗子层出不穷的诈骗手段。”

警方受询时，证实接获相关案件投报。