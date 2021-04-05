内政部拟修法加重非法飙车等刑罚

（早报讯）为加强公路安全，内政部拟修订公路交通法令，包括加重非法飙车的刑罚、加强对路霸的取缔，以及处罚没有确保后座乘客佩戴合格头盔的电单车骑士等。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天下午（4月5日）在国会为公路交通（修正）法案提出一读。

根据内政部文告，修正法案除了要加强公路安全，也旨在管制电动脚踏车的使用和提升交警的运作效率。法案要点包括：

加重组织或参与非法飙车者的刑罚，订立没收涉事车辆的条件，例如违例者若不是车主就无须没收车辆。

驾驶人士在公路暴力的情境下，无论犯下任何罪行，法庭都可吊销违例者的驾照。

处罚没有确保后座乘客佩戴合格头盔的电单车骑士，加重进口或售卖不合格头盔的刑罚。

处罚为交通事故妨碍司法公正者，包括代人顶罪或要求他人代自己受罚，以此误导交警的个人。违例者也可被禁驾。

此外，所有电动脚踏车骑士将须通过理论测试，才能在脚踏车道上骑行，日后在公路上骑行也是一样，但骑士只须通过一次统一的测试。

日后若没有通过理论测试就在公路上骑电动脚踏车，将抵触内政部此次拟增添的新罪名。聘请或是蓄意或疏忽允许没有通过测试者在公路上骑电动脚踏车，同样可面对法律制裁。

为加强公共交通系统的安保措施，法令修订后也将允许警员和授权人员在地铁站、巴士转换站等指定范围，对个人进行安全搜查，以及时侦辨潜在安全威胁。