（早报讯）受经济复苏利好消息鼓舞，华尔街隔夜股市再创新高，纳斯达克指数上涨1.67％或225.4点；标普500指数和道琼斯工商指数则各涨1.44％和1.13％。

较早开市的东京和首尔股市今早开盘各涨0.12％和0.41％。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日闭市报3209.74点，涨28.06点或0.88％。

周二（4月6日）可关注股票：

*金成兴控股（KSH Holdings）获得发展商和美置地（Ho Bee Land）发给启奥城第六期发展阶段（Biopolis Phase 6）的设计与建筑合同和毗连的Buona Vista Node的工程合同，价值1亿7180万元。

*海峡贸易（Straits Trading）以1亿零500万元的价格，向亚腾资产管理公司（ARA Asset Management）总裁林惠璋的家族理财室“JL家族企业集团”（JL Family Office）买下海峡置业（Straits Real Estate）的10.5％股权。这将使海峡置业成为海峡贸易的全资子公司。

*趋势线（Trendlines）宣布计划在以色列特拉维夫证券交易所“两地第一上市”。

*博纳产业（Propnex）将以100万元收购网上市场平台公司Ovvy的70％股权。

*米支付（MC Payment，前称慧视科技）为面簿直播的卖家提供综合支付解决方案。

*黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）和墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）周二开市前要求暂停交易，表示稍后有事情要公布。