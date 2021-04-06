调查：本地商家按时还款比率连续两个季度改善

（早报讯）一项最新调查显示，本地商家按时还款比率连续两个季度有所改善。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau，简称SCCB）今天（4月6日）发布的最新调查显示，本地商家于今年第一季按时还款的比率比前一季增加1.21个百分点至42.50％。与去年第四季环比上扬2.90个百分点相比，第一季的上升幅度明显较低。

不过，这已是按时还款比率连读六个季度减少之后，第二个季度有所回升。若与去年同期相比，今年第一季按时还款比率减少0.70个百分点。

第一季拖延付款的情况大致与去年第四季一样，环比减少0.07个百分点至43.08％；与去年第一季相比则增加0.50个百分点。

部分付款在第一季环比减少1.14个百分点至14.42％，但同比增加3.42个百分点。

从各个行业来看，建筑、制造和批发行业拖延付款的比率在今年第一季皆有改善。

商务信贷资料中心是在分析本地企业的超过240万笔付款交易后取得上述数据，该中心是国际商业信用及信息咨询公司邓白氏旗下的机构。

按时付款是指至少九成的账单在约定期限内结清，拖延付款则指超过50％的账单未能在约定期限内结清。部分付款是介于50％至90％。

调查涵盖建筑、制造、零售、服务和批发贸易五个行业。