违反监督令 美女DJ又入狱

（早报讯）早前曾吸毒入狱的美女DJ兼名模，出狱没多久就违反监督令，六次没有到警局验尿，甚至未经允许出国，昨天（4月5日）被判罪成和入狱18个月又72天。

《联合晚报》早前报道，现年35岁的朗·戴比·瓦莱丽·特纳斯哈（Debbie Valerie Tenashar Long）曾因吸毒在2019年被判入狱18个月。

不料，她出狱不久后又涉案，如今被控21项控状，包括没有准时到警局验尿、违反监督令擅自出国、偷窃、擅闯和辱骂公务员等。

控方后来撤销两项控状，她不承认七项抵触滥用毒品法令和两项抵触基础设施保护法令的控状，经审讯后被判罪成，其余控状交由法官下判时一并考虑。她昨天被判坐牢18个月，由于在假释期间犯案，须额外坐牢72天。

根据控方的结案陈词，被告在2019年7月22日、25日和29日，以及9月2日、9日和16日没准时到警局验尿。

被告却辩称她没有被告知需要验尿，她后来又称以为自己是通过毛发进行检测，而不是尿液检测，她更指四名肃毒局人员刻意诬陷她。

不过，肃毒局人员供证时明确表示被告清楚知道自己的验尿日期，她上述六天没有事先通知不能来验尿，事后也未给出合理理由，而且她也没有证据能显示肃毒人员诬陷她，因此她的指责根本毫无根据。

另外，被告也在7月4日违反监督令擅自离境到马来西亚新山，她虽辩称曾获得当局批准，但在庭上却无法拿出相关证据，控方因此认为被告说辞“站不住脚”。

被告在2013年曾入选英国杂志评定的“全球百名DJ”，并获得第87名，也是首个登上泰国《花花公子》杂志封面的新加坡人。如今还押一年多的她，身材明显走样变圆润。（人名译音）