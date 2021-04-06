病假3天溜出门还带女友回家过夜 青年认罪

（早报讯）喉咙痛和鼻子塞，青年病了三天才看医生，结果又在病假期间，溜出门与女友跑到市中心约会一整天，甚至带女友回家过夜，所幸最终冠病检测显示他没有患上冠病。

病假期间趴趴走的青年叫符轩荣（译音，20岁），他在东窗事发后面对两项控状，昨天（4月5日）承认其中一项触犯传染病（冠病19居家令）条例的控状后，另一项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，去年9月16日下午3时32分，喉咙痛和鼻塞三天的被告来到综合诊所看医生，医生当天诊断他出现急性呼吸道感染症状，让他接受冠病检测，并给他三天病假不得出门，直到冠病检测结果出炉。

讵料，被告没等冠病检测结果出炉，隔天（17日）早上10时51分就溜出门，从蔡厝港搭地铁到海军部地铁站与同岁女友会面，两人接着一同搭地铁到索美塞（Somerset）地铁站。女友后来到健身房运动，被告则在索美塞附近溜达约两个小时，两人接着在乌节路一带约会长达六个小时多，才回女友家收拾衣物，再带女友回自己家过夜。

调查显示，被告得知自己未患冠病时，已与女友约会长达13小时，期间不仅使用交通工具，还跑到人流量多的市中心。

控方表示，被告没有合理理由出门，提高公众染病风险，吁请法官判他坐牢一周。

法官最终下令让被告接受评估，看他是否适合接受社区服务令或日间报到令，案展5月3日下判。