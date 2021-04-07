（早报讯）美国周二隔夜股市涨势缓和，三大指数全线下滑，标普500跌0.10％，纳斯达克指数跌0.05%，道琼斯工商指数跌0.29％。

标普500和道琼斯工商指数在前一天创新高后稍微下调。投资者期待经济比预期的更快恢复正常，但对目前处在哪个阶段仍不确定，暂且采取观望态度。

本地方面，市场上缺乏催化剂，加上投资者趁高套利，本地股市扭转前天的涨势，盘中几度失守3200点，全日微跌2.11点或0.07％。

新加坡海峡时报指数昨天闭市报3207.63点。

今日（4月7日）可关注股票：

1）明策集团（Clearbridge Health）今早宣布，集团和其全资子公司Clearbridge BSA与瑞典医药科技公司CellaVision达成有条件股权收购协议，后者将以82万9000美元（约111万新元）的价格收购前者在子公司Clearbridge Biophotonics（简称CBBP）的股权。交易完成后，CBB不再是集团的子公司。

2）文祥机械公司（Mun Siong Engineering）昨晚披露，人力部禁止公司申请新的工作准证直到今年12月29日，并向公司发出1万5000元的罚款。人力部发现公司触犯了雇用外来人力法令。公司表示，管理层将与商业伙伴密切合作，安排各工地的时间表，确保工程及时完工。

3）投资控股公司3Cnergy的独立审计师Mazars LLP披露，该公司截至去年12月底的流动负债超出流动资产1889万8000元、去年全年净亏704万4000元，以及净流出316万5000元的营运现金，因此它认为公司能否正常营业有显著不确定性（material uncertainty）。

4）金声能源（KS Energy）的司法管理人获得法庭批准，把金声能源与子公司KS Drilling的司法管理令延长六个月至今年10月11日。

5）目前停牌的凯利板挂牌公司Axington已经是个没有什么业务的“现金公司”，如果它在一年内没有收购新业务，它将有被除牌的风险。

Axington公司周二闭市后披露这个信息时表示，这是鉴于它目前没有任何“创造营收的业务”。