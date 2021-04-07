新加坡今明两年推出三个新景点 开拓国内旅游市场

（早报讯）本地今明两年会推出三个新景点，乌节路一带也将注入新活力，在国际旅游尚未重启之际，积极开拓国内旅游市场。

其中，美国人气景点冰淇淋博物馆（Museum of Ice Cream）将在今年较迟时候，在新加坡开设美国以外的首个据点。这个以冰淇淋为主题的多感官创意空间，最初在2016年以快闪概念登场，如今旗舰店设在美国纽约市。

另一个新景点Slingshot也将在今年较迟时候开放，为公众推出全新刺激体验，地点设于克拉码头G- MAX弹射绑紧跳附近。

圣淘沙明年也会迎来户外景点SkyHelix Sentosa，让访客瞭望圣淘沙和南部濒水区的景色。

新加坡旅游局局长陈建隆今早（4月7日）在旅游业大会上宣布上述消息时说，冠病来袭后，旅游局仍努力确保新加坡仍是休闲和商业旅客的首选景点。“这是重要的，因多项调查显示，世界各地数百万人迫不及待要旅游，而我们需要确保新加坡在他们出游名单的首选。”

他补充，新加坡并没有因为国际旅游瘫痪而进入“冬眠”状态，公众下来仍可期待新项目登场，以增加新加坡的吸引力。他透露，索美塞公园（Somerset skate park）和基里尼路中间的空地将发展新景点，今年较迟时候，旅游局、市区重建局和新加坡土地管理局将联合为这个新景点概念进行招标。

此外，格兰芝路露天停车场改建成户外活动空间的工程预计明年完工，到时，这个耗资约1000万元打造的空间将设有独立电影院、小贩摊位，以及定期举办活动的场地。与此同时，滨海湾金沙和圣淘沙名胜世界两个综合度假胜地的扩展计划也将持续。