18所中小学将合并 有合并小学将迁移到新发展的登加市镇

（早报讯）相隔四年，教育部将进行另一轮的学校合并工作，其中有八所小学合为四所，十所中学合为五所，以应对生育率下降、市镇人口结构改变导致学生人数减少的情况。

多数受影响的学校将在2023年合并，但位于裕廊西的聚英小学和先驱小学将提前在明年合并，先使用聚英小学的校舍。最终计划是在2025年搬迁到登加市镇的新校舍，到时它将是新发展的登加市镇的第一所小学。

教育部今天在文告中指出，提前让两校合并是配合裕廊区域线工程路线图修改，以改进地铁线的运作，地铁线会经过先驱小学的地段。为了让陆路交通管理局能展开工作，并在时限完成工程，先驱小学的地段明年得交给陆交局承包商处理。

此外，为了应付登加市镇未来对小学的需求，同时考虑到裕廊西区对小学的需求已有所减少，两校合并后会暂时使用聚英小学的校舍，预计2025年1月迁到登加市镇的新校舍。新校详情有待公布。

有鉴于此，两校合并后，明年至2024年不会有小一新生，搬迁到登加新校的那一年才有新生。明年合并后，所有在籍学生将留在聚英小学求学，直到他们毕业。这表示，当登加的新校2025年投入运作时，位于聚英小学的校舍仍开放给小五小六学生，让他们在那里完成小学教育，避免搬迁带来的不便。

教育部指出，我国在1990年代的居民新生儿平均每年有4万6000人，最近几年跌至3万5000人，生育率下降导致学龄儿童人数减少。

与此同时，成熟市镇与新镇的人口结构改变，以致中小学生人数在各镇分布不均，因此教育部得考虑为需求减少的学校进行合并，并在新的市镇建设新校，或在所需时迁移学校。

自2010年起，教育部已为34对学校进行合并，新设23所学校，多数是在榜鹅和盛港新镇的小学。 教育部上一次做出学校合并的宣布是在2017年，28所学校得在2019年合并，包括首次受影响的初级学院。

教育部强调，没有教师会因所属的学校被合并而被裁退。受影响的教员将继续在合并学校执教、调任其他学校或教育部总部。

这一轮合并的学校有几所历史悠久的，包括有103年历史的光洋小学。位于碧山的光洋小学将在2023年与宏茂桥的城景小学（Townsville Primary School）合并，并使用后者的校舍。其他学校包括平仪中学、德乐小学、光伟中学（New Town Secondary School）等。

学校合并后的校名较迟才公布。