摔地被碾卷车底 年轻骑士伤重亡

（早报讯）泛岛快速公路昨晚（4月6日）发生致命车祸，两辆罗厘与一辆电单车不知何故撞上，导致26岁骑士跌在路上被碾过卷入其中一辆的罗厘车底，民防人员到场后使用拯救气囊将骑士救出，但他已经伤重不治。

车祸最终酿一死三伤，其中一名41岁的罗厘司机在鲁莽驾驶致死的罪名下被捕。

这起事故发生在昨晚约7时50分，地点在泛岛快速公路往樟宜机场方向，靠近裕廊镇大会堂路出口的路段。事发后不少现场画面和视频被传至社交媒体。

根据视频显示，一辆白色电单车倒在一辆罗厘车头前，现场散落一地的零件碎片。而该罗厘则已经停在路肩的草坪上，车身疑撞到一旁的防撞栏，车灯也已损毁。

一名身穿黑衣黑裤的男子当时正面朝上躺在罗厘车底，一动不动，民防人员在罗厘外拉起两块蓝布，随后展开营救。最终多名民防人民合力将他救出，几名医护人员一度尝试抢救骑士。

在事发地点前方50米远的路中央，另一辆罗厘停在此处，车身已经严重变形，车头前面的部件被撞散，挡风镜和车窗玻璃也已碎裂。目前还无法得知，涉及车辆如何相撞。

现场十分混乱，路边停放多辆警车与民防车辆，不少驾驶者下车协助。

警方受询时指出，这起车祸涉及两辆罗厘及一辆电单车，26岁电单车骑士当场宣告不治，其中一名41岁的罗厘司机在鲁莽驾驶致死的罪名下被捕。目前调查仍在进行中。

民防部队受询时证实这起车祸，发言人指除电单车骑士外，民防部队人员还为另外三名伤者查看伤势，但他们之后拒绝送院治疗。