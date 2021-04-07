接驳巴士司机开车照玩手机 乘客上传视频斥危险

（早报讯）接驳巴士司机开车时，单手操作手机，并大玩手机游戏长达10分钟，网民气愤拍下司机开车玩游戏的画面，曝光司机不负责任的行径。

网民于4月5日在面簿专页All Singapore Stuff上发文并上载一段视频，申诉自己乘搭从义顺地铁站前往胡姬俱乐部的接驳巴士时，惊讶地发现接驳巴士司机正在玩手机游戏，即使在弯曲的路也没有停下玩游戏的举动。

根据网民的贴文，接驳巴士司机玩游戏的时间长达10分钟，期间没有停下来过。从网民上载的长达14秒的视频中可以看出，司机单手使用手机，疑似是在玩“消消乐”类的游戏。

但是，由于视频拍摄的是车窗的倒影以及司机的后脑勺，司机究竟是在看路还是在看手机则不得而知。

网民也在贴文中指责司机没有责任心。

“司机这样做不仅可能危害自己的生命，还会把整车的乘客一起拖下水！”

这名网民也在贴文中透露，虽然已经通知了接驳巴士公司的管理层，却没有收到任何回音。

我国对开车时使用手机一向采取“零容忍”的态度，违例者可罚款坐牢。

在公路交通法令下，开车时使用手机的最高刑罚是1000元罚款，或最长监禁6个月，或两者兼施。重犯者则可被判最长12个月监禁，或最高2000元罚款，或两者兼施。

另外，司机也可面对驾驶执照被吊销，以及手机被没收销毁的处分。