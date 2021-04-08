周四开盘可关注的股票

（早报讯）美股周三波动不大，道琼斯指数上涨16.02点，涨幅0.05%，收于33446.26点；标准普尔500指数上涨0.15%，报4079.95点，创下历史新高；纳斯达克综合指数收于13688.84点，下跌0.07%。。

联储局周三公布3月货币政策会议记录，将坚持目前的货币政策立场以促进经济复苏，有些成员对供应链中断和强劲需求推高价格表示担忧。

本地股市昨天（4月7日）全日跌11.87点或0.37％，失守3200点的水平。

以下是今日开盘可关注的股票。

·大华银行（UOB）为本地首个可持续发展债券定价。银行指出，这个美元债券是全球范围内，首个由银行发行的双额度（dual tranche）可持续债券，获得了亚太、欧洲和美国投资者的认购。优先债券和次级债券的票息率分别是1.25%和2%，共筹集15亿美元（20亿新元）资金，获得27亿5000万美元认购额。

·新电信（Singtel）发行10亿元次级永久证券，获得2.1倍的认购率，初始派发率为3.3%。

·集永成（Chip Eng Seng）独资子公司CES Capital控股，以1068万元脱售位于丹戎巴葛路的三层楼高店屋，土地面积约1653平方英尺。这项脱售主要配合集团的资产管理策略，即脱售非战略和非核心资产，或是对营收和获利表现贡献不大的资产。

·特毅国际（TEE International）发布盈利预警。集团预计2021财年第三季的亏损会比上财年同期更大，主要是因为本地建筑项目的施工期延长以及建筑成本上涨。

·四合成控股（SHS Holdings）透露，公司已连续三年扣税前蒙亏，最近六个月日均市值是1亿1075万元。根据挂牌条例，主板挂牌公司如果经审计的业绩连续三年扣税前亏损，并且最近六个月日均市值低于4000万元，可能被新交所列入观察名单（Watchlist）。