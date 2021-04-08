组屋转售价连续九个月增长 专家认为今年下半年或出现历史新高

（早报讯）本地组屋转售价整体连续九个月上升，上个月的交易总量达2448个，当中有17个单位以超过100万元转手。

新加坡房地产联合交易网SRX今早（4月8日）发布的预估数据显示，今年3月的组屋转售价整体比2月增加0.8%，延续过去九个月的连续增长趋势。

在上月以最高价转售的组屋是坐落于碧山怡然阁（Natura Loft）的一个五房式私人组屋（DBSS）单位，成交价为122万元。

非成熟组屋区方面，创下上月最高转售价的是榜鹅绿馨苑（Treelodge@Punggol）的一个高档五房式阁楼单位，以91万0000元成交。

与去年相比，成熟和非成熟组屋区的转售价分别提高8.1％和10.4％。

今年首个季度共有53个组屋单位以逾百万元成交，是去年同期共13个单位的三倍。

橙易产业研究与咨询部主管孙燕清认为，根据组屋转售价近期每个月平均增长1%的趋势，若政府不出台降温措施，整体转售价可能会在今年下半年超越2013年4月的历史高峰。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣也指出，由于包括如预购组屋项目工程受到延误，以及更多满足最低居住年限的组屋进入市场等各种因素将继续影响组屋转售市场，组屋转售价走高的趋势预计会持续一整年。

“因此，今年全年的组屋转售价可同比上升7%至10%。”