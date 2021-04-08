男子超市拆包装“试吃”蛋糕 吃完买另一盒被电眼拍下

（早报讯）光天化日下，男子在超市拆包装“试吃”蛋糕，全程被电眼拍下，店家贴告示警惕他人。

根据Instagram页面Sgfollowsall昨日（4月7日）贴出的一贴文，一家名为Ace Mart的小型超市日前贴出一告示，指一男子于前天（6日）下午2时56分左右，在其店内“试吃”起来，并配上当时的电眼画面。

告示引起网民的关注，内容以马来文称“试吃男”为“哥哥”，并表示这名“哥哥”在店内拆除食物包装当场“试吃”，而且又没付款，呼吁其他人不要像这名“哥哥”一样。管理层也在告示内留下联络电话，吁请认识这名“哥哥”的人与店家联系。

不愿透露姓名的店家受访时表示，事件发生在位于实龙岗北2道第151座组屋的分行。他表示，当天店员在检查库存时，发现货架上一盒小蛋糕的包装被拆过，于是便调阅电眼画面，才揭发了该事件。

他表示，电眼画面显示，男子先是蹲在一个货架前，打开架上的一盒蛋糕，拿出其中一包“试吃”，过后再拿着一盒全新的到收银处付款。“这款蛋糕一盒有12包装，卖3.20元。男子吃完后，还把包装纸收到口袋，买了另一盒全新的，让人匪夷所思。”

事后，管理层印了一张A3大小的告示贴在店门口，为了防止其他顾客作出相同的事。另外，也希望涉事男子看见告示后，主动联系店家。

“这不是钱的问题，只是行为很不卫生。男子的行为造成其他顾客的不便。”

店家也表示，以有趣的方式呈现告示是为了“吸睛”，没想到引起如此大的回响。店家透露，已于昨早（7日）报警，并将所有告示移除。

“我真没想过告示会爆红。这是我们第一次遇到类似事件，目前一切已交由警方处理。”

警方受询时，证实接获了这起事件的报案。