少女危坐27楼历时三小时 警察民防救人

（早报讯）19岁少女危坐27楼栏杆上，大闹近3小时后，被民防人员和警员救下。

这起闹剧发生在昨天（4月7日）傍晚6时45分，地点是芬薇路（Fernvale Road）第443C座组屋。

热心读者拨电《新明日报》24小时热线通报后，指多名民防人员出现在上述组屋，楼下设置了安全气垫。

记者赶到现场，多辆民防与警方车辆驻守在组屋楼下，大面积拉起封锁线，不少公众在下面围观，气氛紧张。记者发现，一个黑色身影坐在位于27楼和26楼之间楼梯栏杆，手扶着头顶上的墙壁。

附近居民林女士（42岁，会计）告诉记者，涉事少女曾将一只脚跨出栏杆，之后又收回。“对方的危险行径，让我看得都脚发软”。

居民林小姐（39岁，技术人员）则透露，她发现警方在屋外走动，之后还有三四名民防人员要求进屋查看，相信是找方法救人。

居民陈先生（46岁，自雇人士）则指出，他看到一对中年男女与警员交谈，相信是少女的父母。

少女与警方和民防人员僵持了近3小时左右，最终被民防人员和警员救下。

据了解，少女之前就有在接受辅导，相信之后也会接受精神评估。警方受询时说，一名19岁女子在精神法令下被捕。

民防部队受询表示，当局接获通知后赶到现场后，民防人员立即铺起安全气垫。民防部队灾难拯救队（DART）的成员也随时待命。随后将人送往盛港综合医院。