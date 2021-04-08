停车场跑酷翻墙摔下楼追踪 男子回应：我是跑酷教练

（早报讯）在组屋停车场跑酷翻围墙，结果失控摔下楼的当事人，原来是一名全职跑酷教练，拥有14年跑酷经验。他站出来回应网上流传的视频，称该动作已经练习了五年，这次虽然失手摔下但只有手掌擦伤，身体并无大碍。

《联合晚报》上周六（4月3日）报道，一名男子在停车场练习跑酷时从二楼重重摔在地上，此视频在网上疯传，不少网民都替他担心。

视频中的跑酷达人许正斌（27岁）联系上《联合晚报》，解释自己并没有摔下楼受重伤，请网民不要多加猜测，也不必担心。

许正斌说：“那天我做的动作叫“鱼跃护身”（dive roll），算是比较高难度的动作，我已经练习了五年，正式进行前我已在停车场的平地练习了很多次。”

他指出，这个动作他成功做过无数次，这是第一次在这个停车场尝试，虽然不慎跌倒，但他身体并无大碍，只有手掌擦伤。

“我知道自己身体的极限，也懂得如何在跳下去时缓冲撞击力，所以这动作虽然看起来很危险，但其实比大家想象中安全。”

许正斌拥有14年的跑酷经验，目前是一名全职跑酷教练。面对网上许多抨击和嘲讽的留言，他说那是大家不了解跑酷这项运动。他很重视跑酷前的准备工作，会确保周围环境安全和不湿滑，把鞋带系好，并在平地热身后才开始。

许正斌说：“每次有人在跑酷中受伤，是因为他们不清楚自己身体的局限，过度挑战自己，如果运动员清楚了解自己的身体，很少会有严重意外。”