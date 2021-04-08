妇女打包两盒吃一半才发现 叉烧暗藏塑料膜

（早报讯）吃叉烧吃到透明塑料膜，“一咬就碎”，食客隔天拿着叉烧上门讨说法。

读者林玉治（55岁，从事家私行业）向《联合晚报》申述，4月4日（星期天）下午约2时到法兰西路的一家烧腊摊位打包叉烧，打算当晚餐吃，购买两盒叉烧共24元。

她说，晚餐时姐姐先打开其中一盒来吃，几乎要吃完时，眼尖的外甥女才发现叉烧有塑料碎膜，于是拿出还未开封的另一包检查，结果发现同样有塑料碎膜。

她形容，塑料膜是透明的，在灯光照射下就会一闪一闪，所以若是没有仔细看，完全不会发现有塑料，就连姐姐吃的时候也都没有发觉。

“姐姐吃的时候也没发现有异味，我的老公还有尝试去咬看塑料膜，一咬就碎了，也不知道这些塑料从哪里来。”

林玉治事后马上打电话联系店家，但是由于店家已经关门，所以联系不上。

“我们也算是常客，经常会跟他们买叉烧烧肉，所以想问清楚里头的塑料片是怎么一回事。”

事发隔天，林玉治也把未吃过的叉烧带回烧腊摊位讨说法，看见厨房使用白色砧板，怀疑是塑料碎片是从砧板来的，因此当场要求员工更换。

“员工却说没有新砧板不能换，也说负责人不在，所以我们希望摊主可以给个解释，到底塑料膜从何而来。”

烧腊摊位负责人表示，这是首次遇到顾客反映叉烧里有不明的透明物品，猜测塑料膜或是来自塑料砧板，事后已经更换新牌子的砧板。