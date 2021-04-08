王瑞杰请辞第四代团队领军人物

（早报讯）副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰基于年龄和健康考量，去函李显龙总理表示不担任第四代团队的领军人物。他也将在两周后的内阁改组时，卸下财政部长一职。

推举他为领导人的同侪对王瑞杰的决定表示理解，他们也写信给李总理，要求李总理继续带领国家走出冠病疫情阴霾，好让他们有足够的时间另外选出领导人。

李总理已答应这些要求，王瑞杰其他内阁和党内职务都会保持不变。王瑞杰目前也是人民行动党第一助理秘书长。

身为行动党秘书长的李总理下午联同王瑞杰和包括贸工部长陈振声、教育部长黄循财、交通部长王乙康以及国家发展部长李智陞的多位第四代团队成员，在总统府举行的记者会上宣布上述消息。

王瑞杰在给李显龙的信中说：我今年已经60岁了，由于危机会持续一段日子，危机过去时我已经60多岁，60多岁还是很旺盛的时期，能做很多事情，但如果回头看三位前总理接棒的时候，我如果出任下一位总理，我准备接棒的跑道会太短。我们不仅需要一位能带领国家在后冠病时期重建国家的领袖，也需要能带领步入下个建国阶段的人。”

2018年11月23日，执政的行动党正式推选王瑞杰出任第一助理秘书长，陈振声则成为他的副手，担任第二助理秘书长职务。同一天，第四代领导班子发表声明，附议并支持财政部长王瑞杰和陈振声为他们的领导。

2019年5月1日，王瑞杰升任副总理，两位原副总理张志贤和尚达曼则卸下职务，使王瑞杰成为我国唯一的副总理。一般认为，王瑞杰成为总理接班人已无悬念。

李总理对王瑞杰的决定表示理解和尊重，他赞赏王瑞杰担任财政部长时表现杰出，也对王瑞杰继续担任副总理和经济统筹部长的决定表示欣慰。

李总理有信心王瑞杰下来会与两位国务资政，辅佐第四代领导团队，确保国家政治领导顺利交接。

李总理希望第四代团队能在下届大选前达成谁是领导人的共识。

在全球暴发冠病疫情前，李总理曾多次表示新加坡不应有位70岁的总理，他会在大选后不久交棒。

李总理今年69岁，按照这个时间表，他原本准备明年内交棒。然而冠病打乱了他的计划。在去年大选后的记者会上，他指出交棒的时间点取决于冠病危机的形势。

王瑞杰致函总理（译文）

亲爱的总理：

两年多前，人民行动党的第四代领导团队选择我带队。此后，我们凝心聚力，合作无间。

去年，2019冠状病毒来袭。这场危机不仅打乱世界各地的生活和生计，更造成了严重的不确定性。病毒也加速了重大的结构性转变，比如大国之间的战略竞争，以及对全球化和数码变革的不满。此外，我们还必须应对人口老龄化的挑战，以及人们对政治更加多元的渴望。

我们的当务之急是应对眼前的危机，保障人民的安全。感谢您承诺在危机结束前继续担任总理，把一个运行良好的新加坡，交给下一任领导人。尽管疫苗有序推出，疫情仍在全球肆虐。随着新变种病毒出现，许多人预计这将是一场旷日持久的危机。

下一任总理应该有一条足够长的跑道，以便了解领导国家的困难、制定并推行国家长期战略，以及赢得新加坡人的信心和支持，合力建设共同的未来。历届行动党政府的这项长期准备，以及人民给予的支持，是新加坡成功的关键。

今年，我年届60。由于这场危机将持续一段时间，待危机结束时，我将接近65岁。耳顺之年仍是人生中富有生产力的阶段，但当我考虑到我国前三任总理上任的年龄，如果我在60多岁成为下任总理，我的跑道就太短了。我们需要的领导人，不仅要负责在疫后重建新加坡，更得领导我们迈入下一个建国阶段。

我2016年中风时，您和内阁同僚都慨然给予我支持。在医疗团队的努力下，以及家人、朋友和新加坡人的关怀与鼓励下，我才得以完全康复。但我曾与您、荣誉国务资政吴作栋以及内阁资政李光耀先生共事，知道这个最高职位对就任者的要求是非比寻常的。后冠病世界是个截然不同的世界，这些要求将更加严格。虽然我现在身体健康，但让更年轻的内阁成员来应对未来的巨大挑战，将更符合国家利益。

经过深思熟虑，并与家人商量后，我决定让出4G领军位置，让更年轻、跑道更长的领袖接任。这个人将由4G团队来选择，我随时准备好支持下一任领袖。

我感谢新加坡人的支持。我是以新加坡和新加坡人的最大利益为重，作出这一决定。

我将尽我所能继续支持您、内阁同事和党，使我们能够继续改善新加坡人的生活，并在冠病后更加强大。

请允许我向您、内阁同事和我的4G团队表示深深的谢意，感谢您们对我的信任，让我有幸和您们一起为新加坡服务。我也要感谢从我在金融管理局服务以来就指导我的吴作栋资政。

王瑞杰

李总理回函王瑞杰（译文）

亲爱的瑞杰：

谢谢你发函通知我，你已决定请辞，不再领导第四代部长团队。我理解也尊重你的决定。我们已讨论此事，而我很高兴你决定留任内阁，继续担任副总理及经济政策统筹部长。我们也同意你将按原先安排在下次内阁改组中卸下财政部长职务。

你在担任财政部长，尤其过去一年在应对冠病危机中带来的艰难挑战期间，作出卓越的贡献。你在短短12个月内前所未有地发表五次财政预算案声明，以支持新加坡人和他们的家庭，帮助企业生存，及保障所有人的安全。在担任财长的五年里，你创下纪录，一共发表10次预算案声明。

2015年，当我邀请你出任财政部长时，我们两人都知道这是一项艰难的职责。即使在冠病来袭之前，新加坡已走到十字路口。我们必须在巩固社会安全网的同时，克服财政挑战，在面对具有地震式破坏力的全球趋势之时，推动经济转型。你毫不犹豫地接下这项挑战，全心全意完成任务。你联合领导未来经济理事会和领导未来经济委员会，也帮助我们的员工掌握新的技能与能力，有助于为未来打造全新的产业和经济领域。

我期待你继续履行经济政策统筹部长的职务，在冠病后的经济复苏之路上为新加坡开创一条越战越勇的道路。这也与你担任国立研究基金会主席有紧密的关联，我国在你的指导下也继续在研究、创新与企业发展方面，取得稳步进展。

在你加入财政部之前，你在教育部度过了五个丰硕的年头。在那里，你以包容且卓越的远见看待每一所学校，启发了教育工作者和学生。内阁接受了你的提议，把可享有政府津贴的大学同级生增至40％。这为我们设立新加坡理工大学，以及新跃社科大学这两所新的大学铺平道路。你也大胆地扩大了对成功的定义，为技能创前程计划奠定基础。因为深信年轻人须拥有全面发展，所以你重视培养他们的品格与价值观。正因如此，我们的教育体制不单让他们为寻找好工作做准备，也培育他们成为正直且具有公德心的公民。

除了自身的职责外，我有信心你会继续积极地为内阁的决策和党务作出贡献。

感谢你无私地决定让位。你现在的决定与2011年我邀你参选时，推动你挺身而出的那股公共服务精神与责任感完全一致。

随着团队发展并选出另一名同侪之首，你将协助我，与其他国务资政一起指导年轻的部长，以便让领导棒子能顺利且及时地交接。只要大家紧密合作，我们必能引导新加坡安然地渡过这场卫生和经济危机，在往后的日子里保障大家的未来。

李显龙

第四代领导团队声明（译文）

王瑞杰副总理通知内阁部长，他有意退让第四代领导团队“同侪之首“的位置后，卫生部长颜金勇以人民行动党主席的身份召开了一次会议，出席者包括除了李显龙总理、王瑞杰副总理和两名国务资政以外的所有内阁部长、高级政务部长、政务部长，以及国会议长和全国职工总会秘书长。经讨论，第四代领导团队成员发出以下声明。

我们尊重并接受王瑞杰副总理决定退让第四代领导团队”同侪之首“的决定。我们能够理解这是一个非常艰难的决定，但是没有人能预见到冠病带来的颠覆、巨大不确定性及长期影响。我们知道，他做出这项决定时，考虑的是新加坡的长远利益。

过去两年，王瑞杰担任副总理为政府推行的重要举措发挥了关键作用，这包括倡导群策群力运动、指导全国科研和经济结构调整的工作，并在全球疫情暴发的12个月当中提交了五个财政预算案，保护人民的生命和生计。他相信人民的集体力量，并广泛地参加了个人、社区和团体的活动，使众人积极参与改善我们的经济与社会。

我们很高兴王瑞杰副总理仍然是我们团队的一员，并将继续担任副总理和经济政策统筹部长。我们所有人都曾经从他的经验和专业知识中受益，接下来对于国家的复苏、前进和对未来的规划，我们也希望他能继续给予建议和做出贡献。

应对新加坡眼下面对的的挑战，以及确保国家能够从这场危机中脱颖而出，仍然是我们的首要任务。在这种情况下，第四代领导团队将需要更多时间从同侪中推选另一位领导者。因此，我们恳请李显龙总理留任，直到团队选出新的继任者并准备接任为止。李总理同意了我们的要求，对此我们要表示感谢。

事态的意外转变是对我们接班计划的挫折。我们意识到新加坡人将对此表示关注。在推选另一名领导人的当儿，我们希望得到公众的谅解和支持。我们的团队将继续合作为人民服务，持续赢得所有新加坡人的信心和信任。

出席会议者