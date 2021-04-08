【王瑞杰请辞4G之首】王瑞杰：决定退让与大选东海岸成绩无关

（早报讯）把领导年轻部长的责任交给新人选的决定，与上届大选领军东海岸集选区只险胜工人党团队无关。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰在记者会上回应提问时，进一步阐明他为何决定退让，不再领导人民行动党第四代领导团队。

他指出，这与行动党去年的全国大选成绩无关，决定也不受东海岸集选区团队的成绩影响。

王瑞杰说，他是在冠病时期准备一个接一个的预算案时，产生把领导第四代团队的责任让给年轻部长的念头。“我一直在想，冠病后的世界会是如何？我认为改变会很大。新加坡必须为长远的未来做准备，需要一个不只是能为一或两个任期做计划的领导人。让给一个更年轻、有更长跑道的部长领导新加坡，符合新加坡的利益。”

王瑞杰指出，自己之前已与淡滨尼集选区的选民建立良好的默契，东海岸对他来说是较陌生的选举战区，但他欣然接受任务，也认为团队已经尽全力。他指出，一些东海岸区选民在竞选期间曾亲口告诉他，因为行动党团队有他领军，他们将改为把票投给行动党。

在2015年大选中，由王瑞杰领军的行动党淡滨尼团队，以72.06%得票率夺下淡滨尼集选区。去年大选，王瑞杰最后一刻“空降”东海岸集选区，以53.39％的得票率险胜工人党团队。这导致舆论当时质疑，王瑞杰是否仍是带领第四代领导班子的最佳人选。