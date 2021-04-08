【王瑞杰请辞4G之首】陈振声：第四代领导团队应从全局重新思考同侪之首人选

（早报讯）第四代领导团队要从整体上重新考虑接班问题，并组建最强大的团队，为新加坡谋求未来的发展。

针对记者提问在王瑞杰退让后，身为副手的贸工部长陈振声是否就是接班人，陈振声在记者会上指出，当王瑞杰在2018年选择他为副手时，团队都表示支持。

“不过既然王瑞杰现在决定不担任第四代团队的领军人物，第四代团队应该有机会从全局重新思考，我们会在时机成熟时，针对谁是第四代团队领军人物，做出集体决定。”

陈振声也说，我国的领导人接班计划不仅限于选择领导者，而是要为新加坡寻找并组建最强大的团队。

“这样新加坡才有最大的机会改变命运，不仅是能够生存下来，而且能蓬勃发展。”

交通部长王乙康过后也指出，人们总倾向于将领导人接班计划视为一场赛跑，但这其实不是人民行动党的领导方式。

”我们的做法是考察一整个团队，看这个团队的合作能力，能如何互补，以及在哪些方面有所欠缺，该如何互相支持。”

他也说，团队会在合作中培养出默契和团队精神，并从中辨识出同侪之首。

“他不是人们所说的，指挥别人工作的老板，而是指导人们工作，充分发挥所有人才能和力量的人，以及团队的构建者。”

王乙康强调，构建一个坚实的团队，以及在同侪中辨识领导者需要一些时间。

“我们希望得到公众的理解和支持，给我们一些时间重整队伍，并在时机成熟时，推选领导者。你们可以放心，因为我们非常清楚，这是一个紧迫而且重要的任务。”