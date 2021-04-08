中国、地缘政治为我国银行带来机会

（早报讯）新加坡银行公会（ABS）新任会长黄一宗表示，目前的全球地缘政治局势已提高了亚细安作为企业扩充和供应链转移目的地的地位，这是在本地的银行应该把握的机会。

在公会今天于常年大会后举行的一场“炉边谈话”式网络座谈会上，黄一宗是说：“新加坡作为一个受信赖的中枢具有明显的优势。冠病危机已使我们有别于他人。目前的全球地缘政治局势也已提高了亚细安作为企业扩充和供应链转移目的地的地位。市场也更专注于可持续性。我们应该尽可能的把握这些机会。”

黄一宗也是大华银行（UOB）副主席兼总裁。他表示：“新加坡作为一个小国，能够吸引和留住人才是件重要的事。我们需要负责任的创新。作为一个智慧国，我们需要精明的人民。在大华银行，我们的卓越能力中心是在新加坡，而我们也期待吸引外国人才，以便我们栽培自己的人才时也能够互相学习。”

他觉得新加坡把这次的危机管理得很好，政府能够及时提供有效的支持。各方都有高度的互信，加上科技的帮助，我国的银行业能够非常顺畅的执行工作，从而帮助支持整体经济。

作为新任会长，他表示希望确保这里的银行都强健，以便继续支持实体经济。“政府撤除拯救计划时，我们必须已做好准备。”在数码化方面，新加坡没有足够的科技人才和工程师，新加坡需要确保人们获得培训，具备未来职场所需的能力。

而在银行业，他说：“信任的重要性在这场危机期间进一步证实。通过文化和行为来促进信任至关重要。”

刚卸下新加坡银行公会会长之职的钱乃骥，也将在4月14日华侨银行（OCBC）集团行政总裁之职。

钱乃骥在座谈会上指出，中国从这次的危机中崛起更强，至少相对于世界其他地方而言，因此中国那里将会有更多的活动。新加坡需要寻找方法把握这些来自中国的机会，或是厂房的迁移或是亚细安—中国走廊的机会。

他认为，新加坡已很好的从危机中崛起，我国在科技和数码化的努力在本区域各地受到肯定。新加坡将能够把活动带到本区域其他地方。

新加坡金融管理局（MAS）局长孟文能在座谈会上则指出，亚洲和中国的崛起将继续为新加坡带来机会。亚洲的活力从这次危机中获得提振，而要与东南亚、中国和南亚地区联系，新加坡处于得天独厚的独特地位。未来是亚洲、数码以及绿色，新加坡应该充分借助已赢得的信任和长期建立起来的韧力，把握未来的机会。