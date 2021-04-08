明辉环球移交我国首艘混合动力船

（早报讯）明辉环球（BH Global）宣布移交了我国第一艘混合动力船“Penguin Tenaga”。

明辉环球文告指出，这艘混合动力船“Penguin Tenaga”的推出和启用，标志着新加坡水域向海事船只电动化迈进第一步。

这个项目的伙伴是企鹅国际（Penguin International）、Danfoss Power Solutions、Durapower Technology (Singapore)、ZF Asia Pacific以及Bureau Veritas公司。这些志同道合的创新者携手合作，为新加坡未来环境的可持续发展而努力。

15公尺长的单体船Penguin Tenaga，是由企鹅国际公司建造、拥有和经营，它成为新加坡第一艘混合动力船，获得Bureau Veritas公司给予零排放船级符号（ZE class notation）。

Penguin Tenaga船上使用的电力混合推进系统，是由明辉环球的子公司Sea Forrest Power Solutions供应，设计注重容易使用，有采用人类工程学的图像用户介面，以及自动切换发动模式的功能，从柴油至混合至纯电力发动模式。

更值得一提的是，这艘船能够完全使用电池电力以每小时5海里的速度航行超过30分钟。Penguin Tenaga不久后将部署于毛广岛，加入企鹅国际支援岘壳集团（SHELL）岛上炼油业务的船队。