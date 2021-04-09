新美共同探讨安全恢复国际航空旅游

（早报讯）新加坡和美国将共同探讨如何在疫情中安全地恢复国际航空旅游，包括探讨疫苗接种证书的国际使用与互操作。

交通部长王乙康昨晚8时（美国东岸时间8日上午8时）通过视讯与美国运输部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）进行介绍性会晤。双方就运输合作发表联合声明，并同意有必要安全恢复国际航空旅游和加强在气候变化行动与可持续发展方面的合作。

根据声明，新美有意加强和深化横跨所有交通领域的双边交流，包括探讨如何在疫情中安全恢复国际航空旅游。这些磋商将涵盖数码或其他形式疫苗接种证书的国际使用与互操作。

双方也将继续合作，加强安全与提供便利，并在城市运输和只能运输系统方面交换最佳作业心得，以及探讨推进数码化、开发自动化作业潜能的机遇，包括推行设计完善的管制条例。

新加坡和美国也期待在运输领域共同合作应对气候变化，合作领域包括为实现更大效率而推出的替代燃料、电力化、市场措施和科技进展。

双方可能的合作范围包括提倡可持续使用的航空燃料及其他符合严格国际标准的洁净科技，以及圈出气候相关的创新举措，如电动车、无人驾驶车、电动车充电基础设施和智能通勤科技。

两国也同意探讨城市运输规划方面的最佳亲环境作业方式，如减少不必要的出行、鼓励使用公共交通，及鼓励步行和骑车等低碳排通勤选项。