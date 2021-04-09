公用局启动全国海岸内陆洪水模拟系统项目

（早报讯）未来四年，公用事业局将和新加坡国立大学等机构合作开发一套海岸内陆洪水模拟系统，预测和评估极端海平面和暴雨等不同气候变化情景下，我国内陆和沿海所面对的洪水风险。

作为全国海岸保护机构，公用局今天宣布，已指定由新加坡国立大学土木与环境工程系刘立方教授领衔的团队，与本地水务管理公司Hydroinformatics Institute（H2i）组成的联营企业，负责海岸内陆洪水模拟系统（Coastal-Inland Flood Model）的建模工作，预计四年完成。

政府电子商务网站GeBiZ显示，公用局是在上月22日把合约颁给国大，合约总值1339万1716元。

公用局在文告中表示，系统有沿海和内陆两个独立模型，可个别或一并运行，根据我国密集的建筑和城市化环境特点，模拟和分析各类极端天气情景对我国的冲击。

沿海模型将能够模拟本区域近岸波浪和风暴潮活动在不同气候情景下的潜在变化。而内陆模型能够模拟由暴雨等不同原因引起的城市淹水，以及它与海平面产生的相互作用。

永续发展与环境部长傅海燕上月在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时，宣布海岸内陆洪水模拟系统的开发计划。

她当时也提到，公用局和裕廊集团将从今年陆续启动对市区—东海岸、裕廊岛、双溪加株以及林厝港的海岸线展开防护研究。目标是在2030年完成对这些高危地区的海岸保护计划的制定。

公用局说，海岸内陆洪水模拟系统未来也有助于加深对上述高危区的特定研究。