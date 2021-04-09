摔下电动扶梯 阿伯头破血流入院

（早报讯）白发老伯在地铁站搭电动扶梯，突然失去平衡跌倒，头部疑撞到阶梯血流不止。附近公众立刻按下紧急按钮让电动扶梯停下，齐力将老伯扶起，老伯随后被送院治疗。

这起意外发生在昨天（8日）下午约1时10分，地点是波东巴西地铁站通往一楼出口的电动扶梯。

读者陈女士（74岁）刚好跟老伯同时搭乘电动扶梯，目睹事发经过，第一时间通知《联合晚报》。

陈女士形容，当时老伯和其他公众站在她身后，上电动扶梯不久后，后面突然有人喊：“有人跌倒了！”

“我转过身时，他整个身体已倒在阶梯上。当时电动扶梯还往前移动，有人赶快按紧急按钮让电动扶梯停下。”

老伯跌倒时相信与阶梯碰撞，头部血流不止，染红了他的白色衬衫。“大家看到吓坏了，有人赶紧拿出纸巾帮他止血。”

周围三四名公众一起把老伯扶起来，带到一楼出口的角落坐下，地铁站职员也带着急救箱过来，帮老伯处理伤口。

记者昨天走访，发现该电动扶梯暂时关闭，阶梯上还留有血迹和染血的纸巾。

地铁站便利商店员工艾玛（53岁）说，医护人员后来到场，包扎老伯头部并将他带上救护车。民防部队受询时指将一人带去陈笃生医院。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲回复《联合晚报》询问证实此事，指老伯搭电动扶梯突然失去平衡跌倒，其他公众迅速上前帮忙，并启动紧急按钮。

陈爱玲指出，电动扶梯当时正常运作，这起事故中没有其他人受伤。

“我们的地铁站职员立刻帮助这名老伯，并寻求救护车援助。我们的护理团队也在他休养期间与他家人保持联系。”