骑不合规格电板车被捉 青年飞逃撞女童罚4500元

（早报讯）青年在小学附近的人行道骑行不合规格的电板车，被执法人员撞见后竟加速逃跑，途中不仅撞伤七岁女童的手臂，还骑上马路逆向行驶，随即扬长而去。他隔天赶紧把电板车脱手卖掉，最终仍遭警方循线逮捕。

青年哈芝齐（28岁）案发时是一名拖车司机。他承认三项控状，包括疏忽驾驶危害他人安危和抵触活跃通勤法令等，被判罚款4500元。

根据案情，被告曾注册电板车，但他的电板车因为不符合UL2272安全准则而被自动注销。

去年8月25日傍晚6时许，被告骑着该辆电板车打算出外买饭，当他行驶到兀兰一家小学附近的人行道时，被执法人员发现后，示意他停车并出示身份证。

然而，被告为了躲避追查，竟二话不说猛踩电板车，当场U转掉头逃跑，当时一名七岁女童和父亲正巧步行在人行道上，结果被告撞上女童的手臂。

虽然女童的手臂没有明显的伤势，不需要送院治疗，但被告当时非但没有停车查看女童的伤势，还直接越过草丛冲上马路，还一度逆向行驶。

当时正值下班的繁忙时段，不少车辆眼见被告冲入马路中央，纷纷停车“让路”给被告。

执法人员虽然紧追在后，但被告加大马力逃之夭夭。他隔天更干脆把电板车以450元卖给他人，避免当局追查。

但警方顺藤摸瓜，在案发五个月后将他逮捕归案，昨天被判罚款4500元。

我国政府立法规定，电板车从2019年11月5日起，不准骑上人行道。