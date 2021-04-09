不满老妻啰嗦 少夫打老婆被判监

31岁少夫嫌52岁老妻啰嗦，拳打对方致手指骨折，不满她叫错名字，又左右开弓打她耳光，昨被判监12周加罚款4000元。

被告是马国籍的莫哈默·法拉利（31岁），他被控四项罪状，包括蓄意重伤、蓄意伤人、抵触防止骚扰法令（POHA）等，控方以其中三项提控，余项交由法官下判时纳入考量。

受害人是他的52岁妻子，两人于前年12月结婚。

根据案情，去年3月8日晚上11时45分左右，被告喝醉酒后，与受害人在住家卧房内起了争执。期间，被告指受害人唠叨不休，于是用右手掌击打对方的头部。

受害人用右手阻挡，被告却用右手三次拳打对方的右手，事后在受害人要求下送她到医院，医生诊断她的食指骨折，头部受伤，医院因此报警。

同月25日半夜12时到1时，被告喝了些酒后，和受害人开车到被告的干爹干妈家送一些自制食品。

两人送完东西搭电梯下楼，受害人在叫被告时不慎叫了和前夫所生的儿子名字，结果惹怒被告。

被告出了电梯后，打了妻子左右脸颊两巴掌、拽她的头发往后拉扯、再把她甩向附近垃圾桶，结果受害人撞到垃圾桶，头部和脸颊都受伤。

一名路人询问受害人是否有事，被告见状呵斥对方走开，并表示是“夫妻间的事情”，受害人默不作声，路人只好离开。

随后，受害人回到楼上向被告的干爹一家人求助，被告上楼，却在走廊处大骂受害人，被告的干弟弟于是报警求助。

警方到场后，各别向两方问话，期间被告却一直试图接近受害人，遭问话的女警员阻止，最后被逮捕。遭上铐之际，被告却向女警员大爆粗口。

法官最后判他坐牢12周，罚款4000元。