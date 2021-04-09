新加坡完成RCEP核准 首个完成官方核准程序的国家

（早报讯）新加坡已经完成区域全面经济伙伴关系协定（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP）的核准，并于今天将核准书交存于亚细安秘书长，成为首个完成官方核准程序的成员国。

贸工部今天（4月9日）发布文告宣布这事项。贸工部长陈振声说：“我国迅速核准区域全面经济伙伴关系协定，表明了新加坡对加强贸易以及与合作伙伴建立经济联系的坚定承诺，从而让我国企业和人民获益。“

他也说，他期待RCEP参与国能跟新加坡一样，加快让协定生效。

RCEP是亚细安10国加中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰等15国于去年11月15日签署的区域协定，该协定是现有规模最大的自由贸易协定，参与国的国内生产总值总量为全球的30％及人口总和的三分之一。

贸工部表示，作为一项重要区域协定，RCEP将与我国现有的自由贸易协定网络相辅相成，扩大我国的经济空间，同时促进贸易和投资流量。它将进一步扩展和深化我国经济与区域的联系及连通性，开拓机会，并让企业能优先进入新兴市场。

企业预计可从平均92％的关税减免、以及简化且可灵活运用的原产地条规中获益。此外，RCEP参与国能获得优先进入市场的利处。

为支持本地商界，让企业更了解RCEP，以及该协定生效后能如何从中受益，贸工部表示，它一直与各商团商会合作，组织拓展活动和网络研讨会。

据了解，除了新加坡，中国和泰国也已经完成RCEP的核准，只是尚未将核准书交存于被指定为协定保存人的亚细安秘书长。

RCEP将在6个亚细安参与国和3个非亚细安签署国将它们的核准书、接受书或批准书交存协定保存人后的60天生效。RCEP所有参与国推动协定于明年1月1日生效。