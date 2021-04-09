新加坡股市四天连跌 全周仍微涨0.1％

（早报讯）新加坡股市周五（4月9日）连续第四天下滑，致使周度表现持平，而区域股市周五整体疲软，同时美国股指期货涨跌不一以及美国十年公债收益率退低至1.66％左右。

在本周初短暂越过3200点水平之后，海峡时报指数连续四天下滑，周五小跌1.86点或0.06％，闭市报3184.54点。海峡指数本周因此仅微涨0.09％。

亚洲周五开盘之前是迎来纽约隔夜股市上涨并守在近期高位附近的有利消息，但因为美国初请失业救济金人数出乎意料继续上升，美国十年公债收益率于本地早盘时一度跌至1.63％以下，午盘较后时段才回到了1.66％以上。在本地傍晚时分，纽约三大股指的期货涨跌不一，道琼斯指数和标普500股指的期货微涨0.1％至0.2％，纳斯达克综指的期货则微跌0.12％。悉尼和东京股市分别闭市微涨0.03％和0.20％，香港和首尔股市分别跌1.07％和0.36％。东南亚股市周五多数下跌。

本地股市周五全场成交量微增至16亿9000万股，总值跌至10亿4000万元。上升股227只，下跌股247只。海峡指数的成份股也是涨跌不一，12只上涨，14只下跌，4只持平。本地银行股涨跌不一，使海指周五毫无建树。

大华银行（UOB）股价上涨0.46％，收报26.07元，新科工程（ST Engineering）股价涨2.31％至3.99元，它们给予海指最有力的支持。海指的主要压力来自怡和控股（Jardine Matheson）以及凯德综合商业信托（CICT），它们股价分别跌1.17％和1.36％，收报64.24美元和2.18元。星展集团控股（DBS）和华侨银行（OCBC）股价皆跌0.17％，收报28.65元和11.79元。

周五最活跃的五只股票都是低价股，其中凯利板公司黑金天然资源（Blackgold Natural Resources）股价大涨12.50％，收报1.8分，交易量高达7425万股。它是在午后发布消息后恢复交易，股价一度飙升37.50％至2.2分。据它透露，它已签署不具法律约束力的协议，将以10亿元的价格，全面收购Tengri Coal and Energy公司，后者是蒙古注册公司，持有在蒙古中央省Bayan Soum煤矿区采矿的执照。

新航工程（SIA Engineering）股价大涨14.09％，闭市报2.51元，交易总值大增至2234万元，全场高居第十位，并且是十大当中股价涨幅最大。有分析师鉴于边境正逐步重新开放以及股价仍便宜，已把对该股的建议上调至购买。