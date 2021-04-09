去年新创职位比率同比较高 技能不匹配问题仍存

（早报讯）随着企业在冠病疫情期间重组与重新设计工作，加上政府大力支持企业转型与数码化，去年出现更高比率的新创职位，但技能与工作条件不匹配的问题依然存在。

根据今天（4月9日）发布的2020年职位空缺报告，去年的职缺中有45％是新创职位，比率高于前两年，剩余则是填补空出来的职位。

资讯与通信业以及金融与保险服务业的新创职缺比率最高。随着企业加速采纳数码科技，软件、网络与多媒体开发员、系统分析师，以及商业与行销员占了这两个行业新创职缺的38％。

在去年的新创职缺中，76％是固定职位。由于疫情期间检测与医疗保健需求临时增加，短期合约占新创职缺的比率从前年的18％增至24％，以公共行政与教育业以及保健与社会服务业的职缺居多。

然而，劳资双方对技能与工作条件的要求无法达成一致造成27％的职缺悬空六个月以上，比前年略低一个百分点。整体上，蓝领职缺较难填补。

白领职缺方面，企业认为难请人的原因为求职者缺乏专业技能与工作经验，以及认为薪水不够高。蓝领职缺难以填补的原因则为求职者不愿耗费体力、认为薪水不够高，以及认为工作环境不理想。

共有1万4480家企业与机构参与调查，包含有至少25名员工的私人企业、政府部门、政府机构与国家机关，共雇用204万4500人。