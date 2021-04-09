行动党召开党支部秘书会议 王瑞杰轻松现身

（早报讯）行动党召开党支部秘书会议，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今晚9时出现在勿洛南的人民行动党总部。他神态轻松地向在场记者打招呼，在摄影记者要求拍照时还做出“招牌”的挥手动作。

王瑞杰昨天宣布请辞第四代团队领军者，希望让位给跑道更长、相对年轻的人选。行动党今天陆续召集前议员及党支部秘书开会，会议内容不对外公开，相信是对这一转折进行说明，并收集党内的反馈意见。不过，行动党总部工作人员受询时说，今天召开的只是例常的支部秘书会议。

前议员会议今天下午在国会大厦举行，党支部秘书会议则于今晚7时左右在行动党总部召开。

出席党支部秘书会议的行动党中委包括党主席颜金勇、第二助理秘书长陈振声、财政尚穆根、组织秘书傅海燕，以及徐芳达、普杰立医生和任梓铭三位助理组织秘书。支部会议今晚8时15分左右结束。

另外，今晚8时40分，行动党东海岸集选区议员陆续出现在党总部，率先抵达的是负责樟宜四美分区的陈舜娘。除了王瑞杰和陈舜娘，该区的另外三名议员分别是总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、总理公署兼国家发展部政务部长陈杰豪，以及负责凤山分区的陈慧玲。

王瑞杰请辞第四代同侪之首后，孟理齐博士今天在面簿发表贴文强调，王瑞杰仍是东海岸集选区团队的领军部长，其他成员也说会继续在他的领导下为该区居民服务。