新增确诊病例包括一名从印度入境的1岁男童

（早报讯）我国今天（9日）新增26起冠病确诊病例，全属境外输入，其中有四人是回国的新加坡公民。另外三人则是永久居民，包括一名1岁男童。

根据卫生部的文告，新增的病例包括一名从加拿大入境的71岁新加坡男性公民，他与本月5日确诊从加拿大入境的短期准证持有者有过近距离接触。

另外三名新加坡公民分别为从肯尼亚入境的60岁女子，从印度尼西亚返新的51岁男子，和从印度返新的73岁男子。

在确诊的永久居民中，包括一名1岁大，从印度入境的男童，他同4月1日从印度入境并确诊的36岁女永久居民有过近距离接触。

另外两名永久居民则都是从印度入境，分别为一名44岁男子和一名39岁男子。

其他确诊病例包括两名从印度入境的眷属准证持有人、一名从印度入境的长期准证持有人，和两名分别从印度和法国入境的学生证持有人。

另两名工作证件持有者分别从印度和英国入境，持工作准证者则有12人，分别来自孟加拉、印度、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾，其中两人是外籍女佣。

确诊病例中有四人出现症状，包括从肯尼亚入境的女公民、从印度入境的1岁男童、和从印度入境的一名长期准证持有人和一名持工作准证者。

所有人都在抵达我国后便履行居家通知，并在隔离期间接受检测。