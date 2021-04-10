逾七成德士和私召车司机已接种首剂冠病疫苗

（早报讯）本地冠病疫苗接种工作有序推进，德士和私召车司机当中有逾七成都已接种首剂疫苗，而近半数人也已完成两剂接种。

交通部长王乙康今早（4月10日）在面簿贴文透露上述接种工作进度，并感谢德士和私召车司机积极响应接种，让车程变得更安全。

王乙康说：“在你下次乘搭德士或私召车时，你的司机很有可能已经接种冠病疫苗。”

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士也在面簿指出，近85％活跃的德士和私召车司机已登记接种，反应令人备受鼓舞。

许连碹透露，逾5万名活跃的德士和私召车司机当中，约有4万名已接种首剂冠病疫苗，其中逾2万5000名司机已完成两剂疫苗接种。

她说：“这将让我们的司机更为安心，也更好地保护他们自己、他们的家人和乘客免受冠病感染。我们希望其他尚未登记的司机也会尽快踏出这一步。”

我国早前已开始为约8万名巴士和地铁车长，以及德士和私召车司机等陆路交通员工安排接种。其中，德士和私召车司机是从今年2月底开始陆续受邀预约接种。