无须限号入场首日 两商场人潮未激增

（早报讯）幸运商业中心和柏龄大厦取消以身份证号码限制访客进入措施首日，业者反映，人潮目前还未显著增加，预计需要至少一两周人潮才会回流。

据记者观察，幸运商业中心有至少四个出入口处，除了负责访协助扫描SafeEntry和量体温的工作人员，位于主要行人道的三个入口处也增派了至少一两名安全管理人员，协助管控人潮。

记者今早（4月10日）10时抵达商场时，商场仍显冷清，到上午11时后，公众才陆续光顾。柏龄大厦到中午时段也仍相当冷清。

幸运商业中心杂货店老板珍妮弗（Jennifer Adeline，48岁）受访时说，周末时分是顾客最多的时候，因此周末访客限制措施去年落实后，生意立即下滑约七成。“过去几个月，我们都积极求存，本地疫情如今已好转，也几乎没有社区病例，是时候让我们做生意了。”

她也提到，取消限制今天第一天生效，生意暂未看到起色，估计下个星期才会慢慢有改善。要恢复措施落实前的生意量，估计需要至少六个月的时间。

另一家服装店的店员张丽虹（30岁）则说，大多数的外籍女佣通常会在星期天休息日到访，因此明天应该会有更多顾客。她预计，人潮会陆续在一两个星期内恢复。

为加强人潮管控，幸运商业中心和柏龄大厦自去年8月29日起，每逢周末实施限制访客人数的措施。身份证号码尾数为双数的公众只可在双日进入商场，尾数为单数的公众则仅限单日入场。但随着幸运商业中心和柏龄大厦的人潮状况有所改善，新加坡旅游局和新加坡企业发展局昨天宣布，今天起取消以身份证号码限制访客进入的措施。