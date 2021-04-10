妻骑车遭袭胸 夫骑车逮色狼

（早报讯）中年汉大街上随机袭胸被捕，保释12天后又故态复萌乱摸另一女郎的腰部，被捉住后还咬伤女郎的食指，最终被判监禁超过一年以及罚款1000元。

被告郑国庆（译音，53岁）共面对九项控状，昨日（4月9日）承认其中五项，包括非礼、蓄意伤人、鲁莽行为危害他人性命、偷窃及抵触麻醉物质法令。其余四项控状，被告则同意让法官下判时一并考量。

去年9月9日晚上7时40分左右，27岁少妇与丈夫各自骑着脚踏车来到立达路下段及恒河道交界处的十字路口时，因丈夫骑得比较快，当交通灯转红时，少妇停在靠近合乐路第50座的这端，丈夫则在马路对面等她。

此时，被告走向少妇，抓了她的胸部一把后逃走。少妇吓得尖叫，丈夫闻声见被告逃离，立刻骑着脚踏车追上去。

少妇的丈夫在另一名女路人的协助下，在立达路下段第48座组屋附近捉到被告。

不料，被告被保释后竟在12天后再次犯案。

去年9月21日早上7时30分，被告在印度士路（Indus Road）第79座附近，又摸了另一名少妇的腰。被告向女郎道歉后要开溜，但少妇不放过他，紧紧抓着他的衣领，再打电话向丈夫求助。

为了逃脱，被告咬伤少妇的左食指，但少妇仍抓着他的衣领不放，他便脱掉衣服逃跑。但仍在同天被捕。