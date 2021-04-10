李总理：政府已准备好允许护士佩戴头巾

（早报讯）政府已经做好准备允许护士在工作时佩戴头巾。李显龙总理说，他希望在今年8月底的国庆群众大会上，能够做出相关的宣布。

李总理周六（4月10日）上午在德申宋路（Tessensohn Road）的公共服务俱乐部，与70多名回教社区及宗教领袖进行对话。他在对话会结束后，向记者做出以上表示。对话会以闭门形式举行，记者并未受邀参加。

李总理指出，回教徒妇女佩戴的头巾如今在社交和工作场合都很普遍，民众对它的态度也已经发生了转变。“允许有意在身穿制服时佩戴头巾的回教徒护士这么做是有优点的，政府能够了解这一点。”

不过李总理也强调，在进行实际更改之前，政府必须做好准备，确保每个人都知道这是一个经过深思熟虑之后进行的调整，而不是全面的改变。

“我们希望人们认识到这些改变的范围是什么，而且所有国人，无论是回教徒或者非回教徒，都要做好接受这一改变的准备。这是个微妙的平衡。”

他强调，新加坡是一个多元种族和宗教的国家，人们努力维护族群间的和谐和共同享有的空间。“我们要避免在展开善意的调整时，导致意想不到的后果。”

李总理也说，他上一次和马来回教徒社区和宗教领袖进行闭门对话是在2014年，当时探讨的主题也是头巾的穿戴。

“让护士佩戴头巾是可行的，我们也想那么做，但这需要一些时间。我已经和社区领袖探讨过这些问题，并要求他们在接下来几个月内为政府提供协助，希望在八月底的国庆群众大会之前我们能够做出决定，并在大会上进行宣布。”