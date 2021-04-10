本地超市将对一次性塑料袋收费

（早报讯）本地超级市场将对一次性塑料袋进行收费，政府准备在今年下半年展开公众咨询，以决定收费模式。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（4月10日）下午在回应公民工作小组就如何减少过度使用一次性用品提出的一系列建议时，宣布以上消息。

她说：“我们将制定合适的一次性购物袋收费模式，同时考虑到国情，以及对低收入家庭等弱势群体的潜在影响。”

政府将征求超市等利益相关者的意见，并展开公众咨询，了解他们和公民团体的看法。

一些研究事项包括收费模式、具体金额、如何使用收入所得、实施的时间表，以及是否需要修订相关法律等。

当局拟议的一些初案有：按每次交易或每个塑料袋收费、或是从使用的第三个塑料袋开始收费；每个塑料袋收5分、1角，还是按每次交易收2角等。塑料袋收入所得，用作支持绿色环保项目。

本地消费者每年从超市取走8亿2000万个塑料袋，相当于平均每人每年索用146个。

多名议员此前曾多次在国会和其他场合呼吁政府考虑对塑料袋征收费用，以遏制滥用塑料袋的现象。政府一直以民众需要用塑料袋包装生活垃圾以妥善丢弃，以及会焚烧处理塑料袋而非直接填埋，不会影响环境等缘由，表示不考虑对一次性塑料袋征收费用。

许连碹在会上也解释此番“转态”的考量。她说，许多国家在实行塑料袋收费制后，当地有效降低了塑料袋的使用。多个连锁服饰与消费品牌在本地开始对塑料袋收费后，也获得顾客支持。

职总平价旗下25家超市和便利商店前年试行无塑料袋计划，并对塑料袋收费后，一年内省下1560万个塑料袋。

加上公民小组成员大力推动对超市一次性塑料袋进行收费的建议，这些都促使政府作出改变。