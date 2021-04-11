感谢每次安全载送 女童绘卡赠车长

（早报讯）一张手制图卡，融化车长的心。一名女童为了向巴士车长致谢，亲手绘制可爱的巴士卡片，在母亲陪同下赠送给车长。车长说：“收到这张卡，所有疲劳都消失了。”

SBS巴士车长许先生周四（8日）早上如常驾驶红山线的131号巴士，到了莱佛士酒店巴士站时，一对经常在此搭巴士的母女上车。

女童上车后递出一张卡片，并对许先生说：“感谢你每次都把我和妈妈平安送回家！”

许先生被小女孩的暖心之举感动，事后在面簿分享此事。

根据他提供的照片，女童送的是一辆巴士形状的卡片，上面画着巴士车长及其他乘客，卡片上写着“亲爱的巴士车长，谢谢你安全驾驶”。

许先生受访时说，虽然这不是第一次乘客向他送礼物表达感谢，但他还是很感动。

他说：“我记得女童当时很害羞地把卡片送给我，我惊喜又感动，所有的疲劳一瞬间都消失了。我真的很感激有她们这样的乘客，让我充满力量继续为公众服务。”

许先生来自马来西亚，原本是一名厨师，为了养家糊口转换跑道成为本地的巴士车长。

已当了七年巴士车长的他说：“做一名巴士车长很不容易，我觉得乘客把他们生命交到我的手上，所以我有一种使命感想安全地把他们载送回家。”

许先生以前是每天往返新马两地，冠病疫情暴发后，他为了工作留在新加坡，长时间无法回家让他非常思念家人。当他看到女童送的卡片时，马上想起与家里的儿子。他说女童看起来跟儿子的年龄相仿，所以他觉得格外亲切。