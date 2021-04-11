水果饮料摊风趣标语引热议 “没龙珠果了 都被龙吃掉了！”

（早报讯）“没龙珠果了，都被龙吃掉了！”水果饮料摊档口贴风趣标语，被人放上网后引发关注。

一名网民近日在网上贴文，表示在勿洛水池路第630座熟食中心的“Juicy Juice”水果饮料摊看到有趣的告示牌。

告示牌以英文写道：“No more Dragonfruit liao. All the fruit eaten by the Dragon”，翻译成中文则是“没有龙珠果了，都被龙给吃掉了”，十分幽默逗趣。

记者日前走访饮料摊，风趣的摊位负责人郑金华（65岁）受访时说，该摊位是一名亲戚五年前租下来的，由于对方年纪大，一个人忙不过来，他便过来帮忙。

他说，最初只是周末到摊位帮忙，如今是每天都会到档口。

郑金华笑言，他能和顾客打成一片，也喜欢和顾客交流，因此工作之余也不忘娱乐。

“大约在一年前，有顾客问我还有没有卖龙珠果汁，我开玩笑说没有龙珠果了，被龙给吃掉了，他听了后忍不住笑出声。我觉得顾客的反应不错，所以每当水果卖完了，我就会贴告示通知他们。后来除了龙珠果，我也为其他水果制作有趣的告示牌。”

他分享道，顾客最喜欢的是“我的美人，Balek Kampong”（马来语Balik Kampung）的告示牌。他解释，“我的美人”是“Watermelon”的谐音，而“Balek Kampong”（马来语Balik Kampung）则是回乡的意思。

“顾客常常会拿这个告示牌开玩笑，每次看见我时，就会问我说，我的美人回来了吗？我喜欢看到顾客开心的样子，他们开心，我也开心。”