水果饮料摊风趣标语引热议 “没龙珠果了 都被龙吃掉了！”

(早报讯)“没龙珠果了,都被龙吃掉了!”水果饮料摊档口贴风趣标语,被人放上网后引发关注。

一名网民近日在网上贴文,表示在勿洛水池路第630座熟食中心的“Juicy Juice”水果饮料摊看到有趣的告示牌。

告示牌以英文写道:“No more Dragonfruit liao. All the fruit eaten by the Dragon”,翻译成中文则是“没有龙珠果了,都被龙给吃掉了”,十分幽默逗趣。

记者日前走访饮料摊,风趣的摊位负责人郑金华(65岁)受访时说,该摊位是一名亲戚五年前租下来的,由于对方年纪大,一个人忙不过来,他便过来帮忙。

他说,最初只是周末到摊位帮忙,如今是每天都会到档口。

郑金华笑言,他能和顾客打成一片,也喜欢和顾客交流,因此工作之余也不忘娱乐。

“大约在一年前,有顾客问我还有没有卖龙珠果汁,我开玩笑说没有龙珠果了,被龙给吃掉了,他听了后忍不住笑出声。我觉得顾客的反应不错,所以每当水果卖完了,我就会贴告示通知他们。后来除了龙珠果,我也为其他水果制作有趣的告示牌。”

他分享道,顾客最喜欢的是“我的美人,Balek Kampong”(马来语Balik Kampung)的告示牌。他解释,“我的美人”是“Watermelon”的谐音,而“Balek Kampong”(马来语Balik Kampung)则是回乡的意思。

“顾客常常会拿这个告示牌开玩笑,每次看见我时,就会问我说,我的美人回来了吗?我喜欢看到顾客开心的样子,他们开心,我也开心。”