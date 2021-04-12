（早报讯）美联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）预期美国经济增长有望加速 ，带动市场情绪高昂，美国隔夜股市上周五全线上扬，道琼斯工商指数升0.89％，标普500升0.77％，纳斯达克指数升0.51％。

由于缺乏推动股市强劲上扬的利好因素，反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数上周表现持平，全周仅微涨0.09％。该指数在4月6日创下3221点的高价位之后，便徐徐下滑，上周五闭市报3184.54点。

证券分析师预测，美国的业绩发布季节本周起展开，投资者预料采取观望态度，这周股市相信会持续在狭窄范围内波动。

今日可关注股票：

1）精密工程公司艾来得科技（Allied Technologies）上周五深夜透露，执行董事刘诗任（译音，Low Si Ren, Kenneth）上周三被商业事务局（CAD）传召。新加坡交易所针对此事向公司提问，公司今早指出，它正在与法律顾问等合作准备相关答复，并将在周三（14日）前做出宣布。

艾来得科技之前说，据刘诗任向董事会表示，他没有被正式控告。该公司并没透露刘诗任何时告知董事会，只说董事会当时没有获提供进一步详情。一旦此调查有任何重要进展，董事会将及时向股东披露。

2）金光置地（Sinarmas Land）和Mitbana公司今天宣布，将联手在印度尼西亚大雅加达发展一个多元公共交通服务项目。Mitbana是日本三菱商事（Mitsubishi Corporation）和盛裕集团（Surbana Jurong）组成的合资公司。该项目有助于改善从大雅加达地区丹格朗市的Bumi Serpong Damai市镇，通往中央地区的交通拥堵情况。

3）马来西亚发展商Aspen集团今早要求暂停交易，稍后有宣布。

4）股票目前停牌进行债务重组的Kris能源（KrisEnergy）上周六披露，接到股东Serle投资公司和黄家业（译音，Ng Kay Yip）的电函，要求公司召开特别股东大会，以探讨一些决议，包括设立由少数股东组成的委员会、授权委员会委任独立财务顾问等来检讨公司目前的商业运作和财务状况，进而建议其他重组方案。

公司在文告中证实上述股东符合要求召开特别股东大会的最低股权比率，即持有至少10％的股权。公司正针对此事寻求法律意见。