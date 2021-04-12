七成申请者只瞄准两成知名机构 杨莉明呼吁网要撒大

（早报讯）参加培训计划的七成申请者集中“瞄准”两成的职位空缺，结果连面试的机会都没有，杨莉明呼吁申请者“撒网”，转而申请较冷门的机构。

人力部今天上午发布第21份就业情况报告。也是内政部第二部长的杨莉明，今早配合报告的发布走访保诚保险（Prudential）位于滨海南的“滨海盛景”（Marina One）的办公室，并在活动结束前举行记者会。

她指出，申请参加培训见习计划的求职者当中，有七成的申请集中于两成的职位空缺。“这是可以理解的，因为人们很自然地申请知名的企业，或者媒体曾经报道过的机构。”

另外，人们集中申请更知名的企业可能致使许多人无法取得面试的机会。“他们应该考虑更广泛地提交申请，以及留意较少人申请的职位空缺。”

杨莉明在记者会上也说，许多提供培训见习机会的机构要么接到很少申请，或者没有人想去那里实习。“这些机构拿出了真心诚意，想要提供培训机会，但如果没有人申请，意味着它们无法提供机会让人面试。”

报告指出，截至今年2月底，“新心相连”计划已经为9500名应届毕业生和中途专业人士提供培训和见习的机会，其中有200人在培训过程中就取得全职工作，完成计划的人员则有160人，其中超过一半回应了劳发局的追踪调查，他们当中有六成也取得了全职工作。

参与计划的人员当中有八成是应届毕业生，其余则是中途转业者。提供培训计划的2500个机构当中，近九成是中小企业，而且多数属于资讯通讯科技与媒体、金融服务以及专业服务领域。

政府上个月已经宣布延长这个计划的期限，并提高工艺教育学院、理工学院毕业生和40岁以上中途转业者的培训津贴额。劳发局预料接下来几个月将有1万5000个培训机会。