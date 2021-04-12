拒载突冲上车男子 私召车司机遭辱骂是乞丐畜生

（早报讯）私召车载女乘客到目的地后，一名认识女乘客的男子突然冲上车，并要求继续往前行驶，但已经接了下一趟旅程的司机拒绝，却遭男子辱骂，对方还被指拿出一叠50元和百元钞票，让司机自己取车费，并嚷说：“你们这些做司机的都是乞丐，你们都是畜生！”

这起事故发生在3月28日凌晨月12时19分，私召车司机黄德伟（28岁）过后将来龙去脉写在个人面簿上，引起网民热议。

黄德伟接受《联合晚报》访问时说，事发当天他从滨海湾一家酒店接了一名20多岁女子，前往位于德明路的公寓。抵达目的地后，女子拨电询问某人当时所在的位置。

他说：“我载过很多乘客，若他们身上没现金的话，便让认识的人在目的地等着帮他们付钱。”

当时他以为女子也是叫友人来帮忙付钱，岂料抵达目的地后，一名60多岁的男子坐进车里，并丢下一句说“直走”。

不过黄德伟已经接了下一位乘客的预定，所以当时他告诉男子，如果要去别的地方的话，需预定另一辆私召车。但男子不予理会，顾着跟女乘客说话，他便向前驶去30多米。岂料此事男子继续吩咐他说：“前面转左”，这次他忍不下去，把车停在路边，随后要求男子付17元3角的车费。

“男子便掏出一叠50元和100元钞票，递到我面前，要我自己拿车费。我拿了一张50元钞票，并找回钱给他。”

原以为他们终于肯下车，谁知男子临走前突然爆粗口。“他对我破口大骂，还说做司机的都是乞丐、都是畜生，他说顾客就是王……”

男子闹了约10多分钟后，才肯和女乘客下车离开。

黄德伟说：“我当全职私召车司机已有一年半，见过不少难缠的顾客，但没有比这次更离谱的了。”

有网友质疑，称只是私召车司机的一面之词，但黄德伟表示：“我问心无愧！”

针对一些网友的质疑，他通过面簿回应指虽然此事如今已过了两周，但他仍然感到生气，所以才决定把这件事写在面簿。

“我问心无愧，我已经尽力把每个细节都还原出来。”

他也呼吁网友不要去骚扰男子和男子的家人，并解释自己这么做，也是希望让男子的孩子知道真相。

“如果男子的孩子看到这个贴文，我愿意提供那几张没有遮脸的照片，让他们确认其父亲的身份。”