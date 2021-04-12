建屋局暂停征收逾期费至9月底

（早报讯）暂停向拖欠组屋房贷的屋主和拖欠租赁组屋租金的租户征收逾期费的做法，将延长六个月至今年9月30日。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天（4月12日）在面簿发文宣布这项消息。

他说，尽管经济和就业市场出现一些积极迹象，但一些新加坡家庭仍因冠病疫情带来的经济影响，而面对不确定或困难的财务状况。

延长暂停征收逾期费，是为帮助这些家庭渡过难关，这符合政府为有需要家庭提供具针对性的支持的做法。

一般来说，屋主若不准时按月缴付抵押贷款，当局会依据截至月底屋主欠下的贷款额，以每年7.5%为准收取逾期费。

费绍尔说，建屋发展局还采取其他措施，帮助难以偿还房贷或房租的人士，包括延迟偿还或降低偿还额的计划，以及延长贷款期以减少每月分期付款。

去年4月1日至今年3月31日，超过5200户家庭从建屋局的这些援助措施中获益。同一时期，建屋局也为约4000户家庭减租。