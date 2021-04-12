本地商家须放眼世界 以创新点子和独特科技在国际市场突围

（早报讯）新加坡无法在规模、价格和资源上跟其他更大的国家竞争，我国商家必须放眼世界，透过创新点子和独特科技，争取在国际市场上脱颖而出。

贸工部长陈振声今天（4月12日）下午走访本地物流与供应链科技方案供应商益昇有限公司（Ascent Solutions）后，呼吁本地商家应深入了解各个不同市场的特殊需求，提供客制化的产品和服务。这样才能在多元化的国际市场抓住增长机遇，不轻易被取代。

他以益昇为例，该公司一开始就放眼世界，不局限于本地市场，使公司运营和生产具有更大潜能，透过掌握独特科技，进军东南亚和非洲多个市场。

益昇于2010年创办，该公司总裁林志坚（53岁）接受媒体访问时透露，公司在创立初期就以进军海外为目标，在疫情暴发之前，海外市场贡献占公司营收逾八成。

益昇注重物联网（IoT）、货物追踪和智能物流方案。两年前，公司与新加坡科技研究局（A*STAR）展开合作，共同研发“数码孪生仓库”（Digital Twins Warehouse），借助电脑视觉（computer vision）来监测货物存储，提升仓库安全管理。电脑视觉作为一种人工智能（AI），使用深度学习来分析视觉数据，智能化处理信息。

益昇企业战略主管黄益航（37岁）指出，“数码孪生仓库”今年第二季就会在本地及马来西亚商业化。这项技术有助减少商家的运营问题，防范盗窃和欺诈，并且为提供贸易融资的金融机构带来更大保证。