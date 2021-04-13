周二开市前可关注股票

（早报讯）市场面对获利回吐压力，投资者情绪趋向谨慎，新加坡海峡时报指数昨天（4月12日）跌10.61点或0.33%，闭市报3173.93点。

美国股市标普500指数和道琼斯工商指数周一隔夜收盘走低，投资者等待即将拉开帷幕的企业财报季和本周晚些时候公布的关键通胀报告，从中寻找未来走势的线索。道琼斯工商指数收低0.16%，标普500指数收跌0.02%，纳指收跌0.19%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 随着在特别股东大会上获得股东通过，怡和控股（Jardine Matheson）对怡和策略（Jardine Strategic）收购将按计划进行。

怡和控股表示，这项将在明天（14日）生效的收购将让它能够展开简化母公司结构的计划。

怡和控股是在上个月宣布以55亿美元（73.76亿新元）收购怡和策略剩余不持有的15％股份。

2. 尽管CEI公司过去都派发高达九成的盈利为股息，但永科控股（AEM Holdings）若无法全面收购CEI，那些不接受永科献议的CEI股东，并不能指望继续获得高股息。

新加坡证券投资者协会（SIAS）会长大卫·杰乐（David Gerald）在昨天发表评论，提出上述看法。

他指出，在3月19日，永科控股已掌控CEI超过一半股权，意味着CEI已经是永科的子公司。永科也已表明将在4月19日的CEI常年股东大会上对后者的股息决议案投反对票。

3. 速美集团（Soilbuild Group）主席林捷发的家族与黑石房地产公司（Blackstone Real Estate），已完成对速美商业空间信托（Soilbuild Business Space Reit）的收购。

信托持有人昨天获得每单位0.53806元的现金。信托将在明天除牌。

4. 国际水泥集团（International Cement Group）子公司Sharcem将以70.7亿哈萨克斯坦坚戈（约2210万新元），在哈萨克斯坦收购水泥相关资产。

有关资产包括七个总面积为125公顷的土地，以及包括水泥厂的宿舍、铁路和设施。这项收购将通过内部资源与贷款资助。收购预料在5月底完成。

5. 逢来发集团（Hong Lai Huat）闭市后宣布在缅甸的子公司同Joe Green私人有限公司签订合作协议，赋予执照持有人权利，在柬埔寨Aoral生态城项目的建筑材料区开发轻型混凝土面板制造厂。