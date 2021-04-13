为买游戏当网友性伴侣 13岁少女百元卖初夜

（早报讯）为了有钱购买游戏，13岁少女答应当21岁男网友的性伴侣，以100元卖出自己的初夜，还被男网友一步步调教来满足他的性欲，两人超过一年的时间几乎每月都发生交易。男子昨日（4月12日）被判坐牢34个月。

现年24岁的张胜忠（译音）共面对11项控状，主控官以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考量。他昨日承认三项与未满14岁的少女发生性关系的罪行，以及一项拥有猥亵视频抵触影片法令罪。

为了保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料。

调查揭露，被告和少女在2017年10月通过交友网站认识，随后转到WhatsApp聊天，聊天内容都围绕性爱课题，被告也会把自己的裸照及自慰视频发给少女，还邀她当自己的性伴侣。

少女同意被告的要求，但前提是他得付钱，被告也答应少女。而此时，被告清楚知道少女才年仅13岁。

两人第一次发生性关系前，少女要求被告以100元买下她的初夜，被告答应她的要求，并开始给予对方性教育，以“好玩”来诱导少女接受他的要求，还把自己的“性趣”告诉对方，让少女来取悦他。

在2017年10月到2019年2月之间，两人几乎每个月都会交易，每次交易都会发生两次关系，而被告会付少女30元到50元不等。被告也知道少女要钱买游戏，当少女要求更多钱时，他便会说“看你的表现”。

被告还曾在少女不知情的情况下，拿着看不到她脸部的裸照，邀别人一同玩3P，但对方没有答应。