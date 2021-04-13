到2030年 义顺区脚踏车道将超过26公里

（早报讯）义顺区三年内将增建10.5公里的脚踏车道，到了2030年，该区脚踏车道将超过26公里。

根据陆路交通管理局的面簿贴文，义顺区目前有约16.5公里的脚踏车道，今年将增建一公里，2023年则会进一步延长9.05公里。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士上个月在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时指出，当局将按原定计划扩建全岛脚踏车道网络，最迟在2030年将脚踏车道从目前的460公里延长到1300公里。

到时，更多脚踏车行程可以全程在脚踏车道网络上完成，但到了一些特定地点如天桥等，骑士仍须下车推车，以策安全。

许连碹也提到，到今年底，武吉班让、三巴旺、达曼裕廊、义顺、宏茂桥、碧山、淡滨尼和大巴窑等地区将增建总长28公里的脚踏车道。陆交局也会在没有脚踏车道的市镇优先建造该设施。