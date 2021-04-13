美国通胀数字出炉前 海峡指数结束五连跌

（早报讯）投资者等待美国周二发布的通胀数据以及第一季企业盈利消息，亚太市场整体缺乏一致的方向，新加坡股市则结束五天连跌。

反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数，今天在银行股上涨以及多数成份股上涨的有力支持下，回升13.97点或0.44％，闭市报3187.90点。

在本地傍晚时分，美国三大股指的期货依然小幅波动，美国十年公债收益率回升至接近1.7％，处于逾一周来最高。悉尼、东京、香港和首尔股市分别涨0.08％、0.72％、0.15％、以及1.07％。东南亚股市除新加坡之外，绝大多数下跌。

各地投资者在等待较迟时美国通胀数据出炉，如果数据高于预期，可能使市场更加预期美国央行将提早收紧货币政策，这将提振美元和公债的收益率。本地市场人士也指出，市场留意着陆续出炉的第一季企业盈利消息。

三分之二的海峡指数成份股今天扬升。星展集团控股（DBS）上涨0.52％至28.84元，给予海指最有力的支持，丰益国际（Wilmar）、怡和控股（Jardine Matheson）以及新交所（SGX）也给予海指有力的支持，股价各涨1.85％、1.09％和2.01％，收报5.50元、65.07美元和10.16元。

整体本地股市交易量微跌但依然高达20亿9000万股，总值则跌至12亿3000万元，显示投资者谨慎交易。上升股多达285只，下跌股192只。

个股方面，怡和控股收购怡和策略（Jardine Strategic）的交易昨日获怡和策略股东大会批准后，将于明天（14日）生效。怡和策略今天开始停牌，后天将除牌。

星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）今天开始取代怡和策略成为海峡指数成份股。该信托今天股价持平，闭市报1.47元。

新航（SIA）今天交易总值7909万元，全场居首位，股价跌1.25％，闭市报5.53元。

报业控股（SPH）股价劲扬6.29％，闭市报1.86元，交易总值6323万元，全场居第三。星展集团控股以7860万元的交易总值，居全场第二。

今天最活跃的股票是Anchor资源（Anchor Resources），共超过3亿股成交，总值903万元，股价跌9.38％，闭市报2.9分。胜科海事全场第二活跃，共1亿8307万股成交，总值3641万元，股价涨2.56％，闭市报0.20元。