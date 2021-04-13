涉泄露冠病数据 36岁女子将被控

（早报讯）女公务员涉提前泄露冠病病例数以及应另一名女子要求，擅自开启储存冠病患者资料的政府数据库帮忙查找病患检测结果，两人将被控上法庭。

警方发文告表示，两名36岁女子因抵触官方机密法令和滥用电脑法令，明天（4月14日）将被控上法庭。

警方指出，当局于2020年4月16日接获公众的举报，指在卫生部还未发布官方的冠病病例数前，该消息疑似就已经在网上遭公开。

调查揭露，涉案的是一名36岁女子，她在案发时是经授权可接收有关冠病疫情的机密信息的公务员。然而，她却涉嫌多次把机密信息分享到聊天群组。

根据文告，这名女公务员在去年3月和4月期间，曾22次把当日冠病病例数分享到一个私人聊天群组，该群组成员还包括一些未授权接收机密信息的人。但是，其中一些成员在收到机密信息后，在卫生部发布官方消息前，就已经把当天的病例数散播出去。

女公务员因触犯官方机密法令，将被控上法庭，而其他64名错误接收或传达信息的人，也接获警方发出的严厉警告或书面劝告。

警方进一步的调查也揭露，在上述私人聊天群组中的一名36岁女成员，还让上述女公务员查看其中一名病患的冠病检测结果。这名聊天群组的女成员涉及以非法方式获取信息等罪名，将在触犯官方机密法令下被控上法庭。

为上述女子提供信息的女公务员，因擅自开启储存冠病患者资料的政府数据库，帮女子调查后还向她提供资料，因而抵触滥用电脑法令。

警方强调，当局认真看待任何违反官方机密法的行为。非法传播官方资料罪名一旦成立，肇事者将面对不超过2000元罚款和不超过两年监禁。未受权的收件人应该收到官方机密信息时应该立即删除信息，而不是进一步散播信息，否则将面对官方机密法令下相同的惩罚。

另外，涉嫌抵触滥用电脑法令，若罪名成立，最重可判5000元罚款和两年监禁。