金管局维持新元零升值政策不变

（早报讯）基于核心通胀今年预料保持在低水平，新加坡金融管理局维持新元零升值的政策不变，波动范围和中心轴也维持不变。

金管局今早发布半年一度的货币政策声明时指出，我国经济今年将以高于趋势的速度增长，但受冠病疫情打击最重的领域仍将继续面对显著的需求落差。随着负产出缺口收窄，核心通胀将从当前低迷水平缓步上扬，但仍将低于历史平均。

有鉴于此，当局决定维持新元名义有效汇率（S$NEER）零升值的政策范围，并保持波动范围及中心轴不变。

金管局将我国今年整体通货膨胀预测从原本的负0.5％至0.5％，上调到0.5％至1.5％，不过维持核心通胀预测在0％至1％。

该局表示，由于核心通胀今年预料保持低水平，当前宽松政策仍旧合适。

自去年10月起，全球经济前景已改善。一些经济体推出显著的额外财政刺激政策，主要国家也稳健推进疫苗接种。这些发展强化了商业及消费者信心，促进经济产出和消费更快速扩张。

过去六个月，新元名义有效汇率在略高于政策中心轴的区间波动。这反映了由于全球风险情绪好转，新元币值对多数储备货币增强。

金管局预期，除非全球经济走势受挫，我国今年的经济增长有可能超过官方预测范围4％至6％的高端。因此负产出缺口今年内将持续收窄。不过，显著的不确定因素仍存在，包括病毒进一步变种，以及一些国家的政府过早放松社交限制措施。这些都可能导致全球和各国经济复苏脱轨。

新加坡银行（Bank of Singapore）货币策略师沈茂雄接受《联合早报》采访时指出，经济势头好转主要显现在出口导向的制造业，整体服务业的需求仍受疫情影响，未全面恢复。即使一些原料成本上涨预料将推高核心通胀，但仍将低于历史水平，因此当局维持新元政策不变属于意料之中。

“以目前形势看，收紧新元政策应该是明年才可能发生的事。但当局在这次声明中对经济前景提出了较为正面的展望，这意味着半年后的下一轮决策更大程度需取决于接下来的经济数据。”

星展集团（DBS）经济师谢光威形容10月份的政策决定将“比较棘手”（trickier）。他指出，当局可能基于通胀考量而“先下手为强”收紧政策，或采取略微被动的立场，等到强劲数据出现才做决策。